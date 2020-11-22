جولة تفقدية على سير الامتحانات النهائية لإتمام مرحلة التعليم الأساسي بالزهراء

تفقد مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي الجفارة، ورئيس لجنة الإشراف على الامتحانات بالمنطقة، سير الامتحانات في بعض لجان الامتحانات النهائية لإتمام مرحلة التعليم الأساسي ببلدية الزهراء.

حيث يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات باللجان التابعة لمنطقة الجفارة أربعة آلاف وأربعمئة وسبعة وثلاثين طالبا وطالبة، بينما وصل عدد لجان الامتحانات إلى أربع وخمسين لجنة، والتي تضم مراقبات تعليم العزيزية، وسواني بن آدم، والزهراء، والماية، والناصرية، والمعمورة، والعامرية، كما بلغ عدد الملاحظين سبعمئة وأربعين، وعدد المسعفين واختصاصيي الدعم النفسي وموظفي الخدمات مئتين وستة عشر.

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