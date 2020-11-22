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أردوغان يزعم: ندعم الحرية في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “بلاده تدعم العدالة والحرية في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط والعراق وفلسطين ومنطقة قره باخ” على حد زعمه.

وأضاف أردوغان في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين النظام الاقتصادي العالمي، أن تركيا كانت الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي خاضت صراعا ضد تنظيم “داعش” في سوريا وجها لوجه على حسب قوله.

وانتقد الرئيس التركي النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب “الحرية والعدالة” في مختلف أرجاء العالم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أسفرت عن تفاقم الأزمات في العالم وعمّقت مشاكل عديدة في مقدمتها الفقر وعدم المساواة، وخفضت مستوى رفاهية الناس.

وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى فقط إلى ضمان أمن مواطنيها، بل وتدافع عن الاستقرار والسلام على المستوى الإقليمي على حد زعمه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • واضح هذا الدعم الذى تسبب فى قتل الالاف وتشريد الملايين فى هذه المناطق ومئات الالاف من المعتقلين داخل تركيا وهذا المهبول يتصور انه سيكون مثل هتلر ونسى انه صعلوك يين قوى كبرى نووية عدة وانهم يسخرون من غباوته وينتظرون فى اى لحظه اعدامه

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  • لماذا لم بحضر السلطان المعتوه الى طرابلس ليتم اعادته فى تابوت فلن تفلح اجهزة التشويش الالكترونى فى افلاته من العقاب فرغم التكنواوجيا الحديثة بوجود سيارة مجهزة للتشويش الا انه بطرق بسيطة يمكن التغلب عليها بوضع عبوات ناسفة قريبة من بعضعا يوضوع بكل منها محمول يرتبط بالاخر بالبلوتوث وعندما ينقطع الاتصال بينهما بفعل سيارة التشويش الموجودة امام موكب اردوغان تعمل دائرة الكترونية لتشغيل تايمر لمدة دقيقة او دقيقتين لتنفجر فى موكب مجرم الحرب وكلب ترامب والدائرة بسبطة من دوائر الكومبيوتر تعرف بدائرة not تعمل عندما تنقطع الاشارة عكس دوائر and و or والتى يتم تكوين دوائر الكمبيوتر منها

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