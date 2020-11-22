الثني يبحث مع النائب عن بنغازي إبراهيم الدرسي الأوضاع في المدينة

بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة، إبراهيم الدرسي.
وناقش الاجتماع الذي عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي إمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية، وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه، كما تطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وآخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.
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