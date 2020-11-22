الثني يبحث مع النائب عن بنغازي إبراهيم الدرسي الأوضاع في المدينة

بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة، إبراهيم الدرسي.

وناقش الاجتماع الذي عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي إمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية، وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه، كما تطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وآخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.

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