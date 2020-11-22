الاستعداد لإطلاق مشروع السجل القومي بدءا من اليوم الأحد

اختتمت في بنغازي دورات مدخلي البيانات التي ستختص بمشروع السجل القومي، الذي تستعد الحكومة الليبية لإطلاقه اليوم الأحد، ويهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين.

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