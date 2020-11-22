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الاستعداد لإطلاق مشروع السجل القومي بدءا من اليوم الأحد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت في بنغازي دورات مدخلي البيانات التي ستختص بمشروع السجل القومي، الذي تستعد الحكومة الليبية لإطلاقه اليوم الأحد، ويهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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