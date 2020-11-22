«الوطنية للنفط»: لن يتم تحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه لن يتم تحويل الإيرادات (النفطية) في حساب المصرف المركزي»، موضحة أنها سيجري حجزها في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي، وفق بيان أصدرتها مساء اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة في البيان «لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أميركي خلال الأعوام التسع الماضية».

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى «أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي موقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا».

– 2.6 مليار دينار عجزا في الإيرادات النفطية خلال 10 أشهر

وجاء إعلان المؤسسة ردا على ما جاء في بيان المصرف المركزي بشأن الإيرادات العامة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي، الصادر يوم الخميس، الذي اعتبر أن بيانات المؤسسة بشأن الإيرادات النفطية «غير دقيقة».

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي عن تحقيق عجز في الإيرادات النفطية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2020 يقدر بنحو 2.6 مليار دينار ليبي.

وحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، فقد حقق قطاع النفط في ليبيا إيرادات فعلية تقدر بنحو 2.4 مليار دينار مقارنة بنحو 5 مليارات مقدرة حسب الترتيبات المالية.

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