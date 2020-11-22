مسير كشفي احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيس الحركة الكشفية بسرت

احتفل فوج سرت للكشافة والمرشدات بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس الحركة الكشفية في مدينة سرت، بمسير كشفي وسط المدينة، كما تم إيقاد الشعلة في ساحة وسط المدينة بمشاركة كل أبناء الفوج من كشافين وقادة ورواد، وبمشاركة الفرقة النحاسية بمفوضية الجفرة.
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قناة ليبيا
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