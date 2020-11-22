البيضاء تستضيف غدا الاثنين مؤتمر الوحدة الوطنية

تستضيف مدينة البيضاء، يوم غدا الاثنين، الاجتماع التمهيدي لمندوبي بلديات المنطقة الشرقية في مؤتمر الوحدة الوطنية والذي يضم كل بلديات ليبيا.

وأوضح عضو المؤتمر إدريس ونيس الدرسي، في تصريح صحفي ، أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع اعتماد عضوية المنطقة الشرقية، وميثاق المؤتمر، وخارطة الطريق السياسية، لافتا إلى أن الاجتماع سيعقبه اجتماعا أخر خلال الأيام القادمة في المنطقة الغربية تمهيدا لعقد المؤتمر العام لكافة عموم ليبيا أواخر ديسمبر 2020.

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