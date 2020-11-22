فيديو.. باشاغا: اشترطت أن تكون زيارتي لمصر معلنة وليست سرية

قال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إنه قبل زيارته إلى مصر كان لدية شرط وهي أن تكون الزيارة علنية وأن المصريين تواصلوا مع فايز السراج وطلبوا منه أن يزور مصر.

وقال باشاغا في فيديو إذاعى للمذيع طة حديد: “طلبوا مني زيارة قلت مستعد لكن عندي شرط اي زيارة لابد أن تكون معلنة لا أحب زيارة سرية واشترط الإعلان، وجاء الوقت كلموني وكلموا الرئيس فائز السراج نبو وزير الداخلية يأتي إلينا”.

وعّلق حديد خلال تغريدة له على حسابه بتوتير على الحلقة التي قام ببثها :” لكن الغريب والواقع أنه لم يتم تداول أي خبر من المؤسسات الحكومية المصرية عن زيارته، ولم تخرج أي صورة له مع أي مسؤول”.

وزير الداخلية “فتحي باشاغا” يقول “إنه قبل زيارته ل #مصر اشترط على المصريين أن تكون الزيارة علنية وأن المصريين تواصلوا مع الرئيس “فايز السراج” وطلبو زيارتي لمصر”.

ولكن الغريب والواقع أنه لم يتم تداول أي خبر من المؤسسات الحكومية المصرية عن زيارته، ولم تخرج أي صورة له مع أي مسؤول. pic.twitter.com/vomXcmbGzj — طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) November 22, 2020

وفى 4 نوفمبر الجاري، وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلى مصر؛ في زيارة تأتي بحسب ما أعلن في إطار التعاون بين البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين الجانبين.

وقالت وزارة داخلية الوفاق إبان الزيارة، إن “باشاغا” يُقدّر الدعوة المصرية والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا، فيما كشفت مصادر مصرية، أن زيارة “باشاغا” تشمل عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين.