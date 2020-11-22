فرنسا: تركيا تتبع سياسة “الأمر الواقع” في ليبيا

قالت فرنسا، الأحد، قبل قرار محتمل من الاتحاد الأوروبي بشأن فرض مزيد من العقوبات على أنقرة، إنها تتوقع من تركيا أن تهدّئ التوتر الدولي بالأفعال بدلاً من الأقوال.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لوسائل إعلام فرنسية أنه سيكون “من السهل” على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نزع فتيل المواجهات في شرق البحر المتوسط وفي ليبيا وفي ناغورني كاراباخ.

وأكد لودريان أن “تصريحات أردوغان المهدئة التي رأيناها خلال اليومين أو الثلاثة الماضية ليست كافية، نحن بحاجة إلى أفعال”.

وقال لودريان: “لدينا خلافات كثيرة”، واصفا سياسات تركيا بأنها “توسعية وعدوانية” تجاه اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وبأنها تتبع سياسة “الأمر الواقع” في ليبيا والعراق وشرق البحر المتوسط.

وأضاف لودريان أن تركيا ترسل “مرتزقة سوريين” إلى ناغورنو كاراباخ، حيث وقعت الأطراف المتحاربة أرمينيا وأذربيجان هذا الشهر اتفاق سلام بوساطة روسية.

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