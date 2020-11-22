تصدع جديد بالوفاق .. مؤسسة النفط: بيان المصرف المركزي عن الإيراد والانفاق عبارة عن تضليل ومغالطات

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، وصف المصرف المركزي طرابلس لبياناتها حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة، مبينة أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على مطابقة الارقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الامر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي .

وأوضحت مؤسسة النفط، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنها تستنكر وبشدة ما ورد من مغالطات و تضليل في بيان المصرف المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الايراد و الانفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020

حيث أن الايرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي ، مشيرة إلى أنه وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف

، والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.

وأفاد البيان بأن المؤسسة الوطنية بصدد التعاقد مع أحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة و التدقيق المالي لأنظمتها المالية والادارية.

وأضاف البيان أن المؤسسة الوطنية تطمئن الشعب بدقة منظومات الدفع والتحصيل، وتؤكد أن كافة ايرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الايرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الايرادات بالعملة الاجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار خلال الاعوام التسع الماضية.

وأشار البيان إلى أن احتجاز الايرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” لحين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على أنها تبنت الشفافية والافصاح الكامل عن الايرادات لكافة الشعب على موقعها الالكتروني منذ يناير 2018، ودعت كل المؤسسات المالية الليبية و تحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني و الرشيد لعائدات النفط و التي تبذل فيها المؤسسة و العاملون بقطاع النفط جهود مضنية لإنتاجه و استقراره، إلا أن تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والافصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط .

وتابع البيان أنه بدلا من أن يركز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة، إضافة إلى مواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الارقام مع المؤسسة بعد حجب الايرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن البيان لا يهدف لتشخيص القضية، وإنما لتقييم الواقع، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الاسراع في حل القضايا الاساسية والمتمثلة في الافصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي الى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، وطالبت مؤسسة النفط المصرف المركزي بضرورة أن يصحح بيانه الكيدي فورا، مهددة باللجوء الى سلطة الادعاء العام . وفقا لما جاء بالبيان .

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