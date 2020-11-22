القائد العام يستقبل وفداً من المنطقة العسكرية أوباري – غات

الرجمة 22 نوفمبر 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، وفداً من المنطقة العسكرية اوباري – غات.

القائد العام وخلال اللقاء الذي عقده في مكتبه بمقر القيادة العامة، اطلع على أوضاع الشريط الحدودي وما يقدمه جنود القوات المسلحة في تلك المنطقة إضافةً لسير عمل دوريات القوات المسلحة التي تعمل على تأمين مدن الصحراء.

وتقدم أعضاء الوفد بشكرهم إلى القائد العام على جهود القيادة العامة وسعيها المستمر لبناء كل أركان القوات المسلحة في كل ربوع الوطن. (وال – الرجمة) ع ع

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