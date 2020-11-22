“الغارديان” : وزير خارجية بريطانيا يحجب وثائق سرية قد تبرأ المقرحي في قضية لوكربي

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن كبير القضاة في اسكتلندا أيد أمرا سريا وقعه وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب لحجب وثائق استخباراتية يعتقد أنها تورط جماعة فلسطينية في تفجير لوكربي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الوثائق يمكن أن تعفي الراحل عبد الباسط المقرحي من التورط في الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 1989، مبينة أن محامين يمثلون عائلة عبد الباسط المقرحي الليبي المدان ظلما في التفجير يعتقدون أن الوثائق أساسية لاستئناف جديد ضد إدانته يبدأ يوم الثلاثاء، لذلك حثوا المحكمة على الإفراج عنها .

وأضاف التقرير أن الاستئناف قدم من قبل علي عبد الباسط المقرحي وهو نجل المتهم في القضية، فيما يعتقد أنها أول قضية من نوعها في تاريخ القانون الاسكتلندي.

وأشار إلى أنه يعتقد أن الوثائق قد أرسلها الملك حسين ملك الأردن الراحل إلى حكومة المملكة المتحدة بعد تفجير رحلة بان أميركان 103 فوق بلدة لوكربي في ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 259 راكباً وطاقم الطائرة و11 من سكان البلدة الاسكتلندية.

وتشير الوثائق إلى أن عميلا للمخابرات الأردنية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة يدعى مروان خريسات هو من صنع القنبلة.

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