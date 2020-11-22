«الزبيدي»: الكيانات السياسية ومن عليها فى ليبيا حولوها إلى أشلاء للمرتزقة والإرهابيين

قال أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، د. محمد الزبيدي، إن “المشهد فى ليبيا خاصة فيما يتعلق بالكيانات السياسية سواء مجلس النواب الليبي أو المجلس الرئاسي، والتى شاخت واستمرت فترات زمنية طويلة هي المسئولة مسئولية كاملة عن ما وصلت إليه الأمور فى ليبيا”.

وأضاف «الزبيدي»، في مداخلة تلفزيونية، على قناة الغد، أن “هؤلاء الذين يسيطرون على هذه الكيانات يعملون على إعادة أنفسهم من جديد في المناصب المختلفة فى هذه الكيانات فكل اهتمامات الذين يسيطرون على السلطة الآن محصورة فى المكاسب الشخصية فقط”، مشيرًا إلى أن “الكيانات السياسية ومن عليها فى ليبيا حولوها إلى أشلاء للمرتزقة والإرهابيين”.

وختم قائلًا: إن “الحوار الذي يتم الإعداد له فى مدينة طنجة المغربية حيث يجتمع نحو مائة عضو من أعضاء النواب الليبي بحضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح هو استكمال لسلسلة من الحوارات التى تمت قبل ذلك”.

وجدير بالذكر أنه يجتمع نحو مئة عضو من أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح؛ لبحث توحيد البرلمان الليبي. على أن تعقب هذا الاجتماع جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدَد موعدها وزمانها خلال الاجتماع.