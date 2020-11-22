مديرة ديوان قيس سعيد: ليبيا شريك ومتنفس للاقتصاد التونسي

قالت مديرة ديوان رئاسة الجمهورية التونسية نادية عكاشة إن الملف الليبي يحتل موقع الصدارة في اهتمامات الرئيس قيس سعيد، خصوصا وأن ليبيا «تعتبر شريكا ومتنفّسا لاقتصاد البلاد».

تصريح عكاشة جاء خلال ردها على استفسارات نواب مجلس الشعب التونسي خلال جلسة استماع لجنة الحقوق والحريات حول تطورات المسالة الليبية وحقيقة ما يتم تداوله من تمويل المدوّنين من قبل الديوان الرئاسي ليتم التشهير ببعض الشخصيات الوطنيّة، وفق بيان للمجلس.

موقف ثابت

وأوضحت المسئولة التونسية أنّ قيس سعيد «يبذل مجهودا سياسيا ويهتم بالملف الليبي بشكل خاص ودقيق، كما سيتم العمل على هذا الملف اقتصاديا، في ظل موقف ثابت بأن الحل لاستقرار ليبيا يكون دون تدخل قوى أجنبية بما فيها تونس».

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وسخّرت تونس إمكانياتها اللوجستية، وكثفت نشاطها الدبلوماسي لإنجاح مشاورات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته قبل أسبوع على أمل إيقاف رحى الحرب بين أطراف الصراع الليبي، وإيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة، فيما تراهن على عودة الاستقرار إلى جارتها بهدف النهوض باقتصادها المتدهور من خلال تعزيز المبادلات التجارية.

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