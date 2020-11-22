الأمم المتحدة: اللجنة القانونية الليبية ستناقش في القاهرة الترتيبات الدستورية للانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أن القاهرة ستحتضن اجتماعا للجنة القانونية الشهر المقبل لمناقشة عدد من المسائل الدستورية.

ونقلت وسائل إعلام، عن مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم، قوله إن “اللجنة القانونية التي ستجتمع في مصر مشكلة بموجب خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى حوار تونس”.

ولفت “علم” إلى أن القاهرة لن تستضيف أية اجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية هي التي ستجتمع في مصر لمناقشة عِدة مسائل قانونية من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المُقبلة.

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