نواب من طبرق يصلون المغرب للاجتماع مع زملائهم في طرابلس بمدينة طنجة

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق، مساء اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية، على متن رحلة جوية مباشرة من مدينة بنغازي، للالتحاق بزملائهم القادمين من طرابلس استعدادا لاجتماع مشترك بين النواب الليبيين من المقرر أن يبدأ غد الاثنين في مدينة طنجة.

وتوجه أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس في وقت سابق اليوم إلى المملكة المغربية لعقد اجتماع تشاوري مع زملائهم المجتمعين في طبرق تعقبه «جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا»، وفق بيان لمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وجاء في البيان أن النواب المجتمعين في طرابلس توجهوا إلى مدينة طنجة بناءً على دعوة المملكة المغربية؛ لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب «طرابلس»، والذي ستعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال هذا الاجتماع.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، لوكالة «سبوتنيك»، الروسية إن «مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق سيعقد غدًا الاثنين جلسة مشاورات موحدة برعاية مغربية لتجاوز الخلافات القائمة»، مؤكدا أن «أعضاء من مجلس النواب الليبي وصلوا بالفعل إلى مدينة طنجة (أقصى شمال المغرب) حيث ستعقد الجلسة التي تهدف إلى إنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء مجلس النواب».

– مجلس النواب بطرابلس: اجتماع تشاوري في المغرب تعقبه «جلسة بنصاب كامل داخل ليبيا»

وتأتي زيارة النواب الليبيين تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي الذي أكد في رسالته لـرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا، بحسب «سبوتنيك».

ويتزامن اجتماع أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة مع الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غدا الاثنين، لاستكمال المناقشات حول آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

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