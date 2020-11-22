عن رشاوى حوار تونس.. أحمد الشركسي: لا أعلم إلا مشارك واحد وسنلزم البعثة الأممية بإعلان نتائج التحقيقات

قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار الليبي في تونس ،لم نصل إلى أي أسماء حتى الآن للمناصب وربما في الجلسات القادمة على برنامج زووم.

وعن تلقى بعض المشاركين لرشاوي بحوارات ملتقى تونس، قال الشركسي عبر برنامج “الحدث” على قناة ليبيا، أنا لا أعلم إلا مرشح واحد فقط، وما لدي قدمته للبعثة الأممية، و نريد أن نحترم التحقيقات وما لدي قدمته للبعثة الأممية وسألتزم بما قلته لأني مضيت على تعهد ولكن، لن يسمح لنتائج التحقيقات ان تكون بالظل ستخرج للعلن وحريصون أن تتميز المخرجات بالشفافية والنزاهة، سنلزم البعثة باطلاع كل الليبيين بمجريات التحقيقات.

وتابع، هناك مخاوف مشروعة حول بقاء المجلس الرئاسي لمدة أطول من المحددة له ، ونعلم أن المجلس الرئاسي استخدم بعض الثغرات فى الاتفاق السياسي السابق ليظل 5 سنوات، ولكن عبر الخارطة الجديدة، نحن نصحح هذه الأخطاء ولن نسمح بأن تستمر السلطة القادمة أكثر من سنة، فلن نسمح لمجلس النواب والدولة تكرار نفس الأخطاء السابقة، وستبقي الحكومة عبارة عن حكومة تصريف أعمال لمدة سنة واحدة فقط.

واستطرد الشركسي، هناك بالفعل تحررت المسألة السياسية عن العسكرية وهناك تلافي للأخطاء التي حدثت فى الاتفاق السياسي السابق، فالخارطة تعتبر مكملة للاتفاق السياسي ولا تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة، لأنها تكملة للاتفاق السابق.