122 نائبا يصلون مدينة طنجة بالمغرب لفرض خارطة الحل النهائي

أعلن عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، وصول الطائرة الثانية لنواب المنطقة الشرقية من مطار بنغازي إلى مدينة طنجة المغربية لحضور جلسة اليوم الاثنين من الاجتماع التشاوري للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية .

وأوضح عبد المولى في تصريح خاص لـ” ليبيا 24 أن عدد النواب الذي وصل الآن بلغ أكثر من 30 نائبا، لافتا إلى أن عدد النواب الذين وصلوا إلى المغرب بلغ نحو 122 عضوًا.

ويندرج الاجتماع التشاوري للنواب البرلمانيين الليبيين الذي بدأت أعماله في مدينة طنجة المغربية، في إطار تلك التحركات التي بدت كأنها تُسابق جهود الأمم المتحدة لفرض خارطة الحل النهائي .

ويُشارك في هذا الاجتماع الذي يسبق الجولة الثانية من ملتقى تونس للحوار الليبي المقرر عقدها اليوم الاثنين أيضا عبر الدائرة المغلقة أكثر من 122 نائبا برلمانيا من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها .

ويهدف هذا الاجتماع الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إلى محاولة جمع شمل البرلمان الذي يعاني من الانقسام منذ العام 2014 . ويأمل المشاركون في هذا الاجتماع التشاوري في التوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لتفعيل دور البرلمان عبر عقد جلسة له بكامل الأعضاء حتى يقوم بمهامه في هذه المرحلة التي يقترب فيها الملف الليبي من انعطافة سياسية حادة .

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