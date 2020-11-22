إسماعيل الشريف: اجتماعات طنجة تهدف لإيجاد آلية تُنهي الانقسام البرلماني

قال عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة في المغرب، إسماعيل الشريف، اليوم الاثنين، إن الاجتماع سيبحث وضع آلية تُنهي الانقسام البرلماني .

وأوضح الشريف، في تصريح صحفي، أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق المواقف والاتفاق على آلية من شأنها إنهاء الانقسام البرلماني، بما يُهيئ الظروف المناسبة لعقد جلسة برلمانية عامة بحضور كافة الأعضاء .

وكان عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، قد أعلن وصول الطائرة الثانية لنواب المنطقة الشرقية من مطار بنغازي إلى مدينة طنجة المغربية لحضور جلسة اليوم الاثنين من الاجتماع التشاوري للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية .

وأوضح عبد المولى في تصريح خاص لـ” ليبيا 24 أن عدد النواب الذي وصل الآن بلغ أكثر من 30 نائبا، لافتا إلى أن عدد النواب الذين وصلوا إلى المغرب بلغ نحو 122 عضوًا.

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