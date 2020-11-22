مصباح دومة: اليوم سيتم التوافق على آلية لاختيار الرئاسي والحكومة لامجال للعرقلة فالجميع في القاع

قال النائب مصباح دومة عضو مجلس النواب الليبي، وعضو ملتقى الحوار في تونس، إن بقاء الوضع كما هو عليه هدف كل فاسد ومختلس ومعرقل، أتمني ضغط شعبي كبير من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 24 ديسمبر 2021.

وتابع دومة، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنا مع أي آلية يمكن من خلالها إنتاج سلطة تنفيذية موحدة جديدة فهي أفضل بكثير من حالة التشظي والانقسام الموجود الآن لتكون مؤسسة موحدة في المستوي المعقول أفضل من ثنائية المؤسسات والفساد المتفشي في مفاصل الدولة و باب مفتوح علي مصرعيه لإهدار المال العام.

واستطرد دومة، يصادف الاثنين جلسة لملتقى الحوار السياسي ( عبر برنامج الزوم ) من أجل التوافق علي آلية لاختيار عضوية المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ، لا مجال للعرقلة فالجميع في القاع جراء الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي.