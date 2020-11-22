بالتزامن مع جولة الحوار.. هيئة فنية بحرية تابعة للوفاق تزور مرسى صيانة وصناعة السفن في إسطنبول 

ذكرت قناة ليبيا الأحرار الممولة من قطر التي تبث من تركيا والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا في منشور أوردته عبر صفحاتها الرسمية، أن “الهيئة الفنية المسؤولة عن صيانة السفن التابعة للقوات البحرية الليبية تزور مرسى صيانة وصناعة السفن في إسطنبول والذي يتبع للمديرية العامة لمصانع السفن التركية”.

تأتي تلك الزيارة المشبوهة لوفد الوفاق بالتزامن مع جولة الحوار الليبي، حيث كانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان ويليامز قد دعت، السبت الماضي، إلى مواصلة السعي من أجل إنهاء حالة الحرب، وعدم السماح “لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللونكم بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة” بحسب تعبيرها.

وتواترت الأنباء خلال الساعات الماضية عن عقد لقاء تشاوري بين أعضاء برلمانيين يمثلون طرفي الأزمة في مدينة طنجة في شمال المغرب، التي

جدير بالذكر أن المغرب كان احتضن جولتين من الحوار السياسي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، كما احتضن لقاء تحضيريا موسعا ليبيا ليبيا لإعداد ورقات عمل للحوار الذي جرى مؤخرا في تونس.