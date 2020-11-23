“الجهاني” لـ” ليبيا24″: النواب سيضعون قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن هناك أجواء من التفاؤل بين النواب بشأن التوافق على النقاط الخلافية ، مؤكدا أنها ستقوضهم إلى اللالتئام مرة أخرى

وأشار الجهاني، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إلى أن النواب سيضعون قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وأفاد الجهاني، بأن المحطة القادمة للنواب ستكون في مصر، مشيرا إلى أنه من أهم أهداف النواب هو وضع خارطة طريق محكمة.

وأوضح الجهاني، أن الاجتماع لم يأتي بين يوم وليلة والعمل كان مكثف لتجميع النواب، مضيفا أنه تم التنسيق مع المغرب لأن النواب لم يتمكنوا من عقد الاجتماع في ليبيا لأسباب كثيرة.

وتابع الجهاني، أن الاجتماع خارج ليبيا ليس أمرا غريب ويحدث في العالم كله، لافتا إلى أن النواب سيحددون مدينة ليبية للاجتماع فيها بعد العودة من مصر

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