الفرجاني: تغليب المصالح الشخصية على الوطنية في حوار تونس نتج عنه اتفاق منقوص

كشف عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي يوسف الفرجاني، أمس الأحد، أن أحد أهم أسباب الخروج دون اتفاق كامل من ملتقى تونس هو أن التكتلات الموجودة داخل الحوار غلّبت المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، مشيراً إلى أن تيار العدالة والبناء فضّل المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية.

وأوضح الفرجاني، في تصريح صحفي، أن عامل الوقت كان له أثره الكبير، حيث لم تكن هناك فرصة للحوارات الجانبية بين الأعضاء من أجل الوصول إلى تفاهم كامل.

وحول أسباب فشل اقتراح إبعاد كل من تولى منصباً منذ عام 2014، أكد الفرجاني أن طريقة عرضه جملة واحدة أثرت سلباً، مؤكداً أنه كان بالإمكان عرضه بطريقة منفصلة على طريقة كل بند على حدة، مبينا أنه كان بالإمكان التوصل إلى توافق يؤدى إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة لو غلّب الجميع مصلحة الوطن، بحسب تعبيره .

وكان قد انتهى الحوار الليبي في تونس بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، إلا أن الفرقاء لم يتوصلوا لصيغة توافقية حول حكومة الوحدة المزمع أن تجري تلك الانتخابات.

يشار إلى أن المغرب كان احتضن جولتين من الحوار السياسي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية.

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