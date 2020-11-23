عبد المولي” لـ” ليبيا 24″: النواب ضد المحاصصة والتمثيل يجب أن يكون جغرافيا وديمغرافيا

أكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى أنه من حق الليبيين قبول الدستور أو رفضه، وفي حال رفض الشعب مسودة الدستور قد يلجأ البرلمان لحلول أخرى

وأشار عبد المولى، إلى أن هناك الكثير من التفاؤل بين النواب في مدينة طنجة المغربية، مبينا أن الأجواء في المغرب ممتازة وتتسم بالإيجابية والجميع يشعر بالمسؤولية

وشدد عبد المولى على أن النواب ضد المحاصصة، مؤكدا أن التمثيل يجب أن يكون جغرافيا وديمغرافيا

وأفاد عبد المولى، بأن الإخوان خربوا كل شيء بعد 2011 وهربوا أموال ليبيا إلى الخارج

وذكر عبد المولى، بأن الليبيين خسروا أولادهم وأموالهم وحياتهم مقابل مصالح شخصية، مبينا أن النواب يعولون على أشقائهم في الدول العربية كتونس والمغرب ومصر للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وأوضح عبد المولى، أن الموقف الدولي دائما ضد الموقف العربي، معربا عن شكره للمملكة المغربية ومصر لاحتضان اجتماعات النواب

ووصلت الطائرة الثانية لنواب المنطقة الشرقية من مطار بنغازي إلى مدينة طنجة المغربية لحضور جلسة يوم الغد.

وبين عبد المولى في تصريح خاص لـ” ليبيا 24 أن عدد النواب الذي وصل الآن بلغ أكثر من 30 نائبا، لافتا إلى أن عدد النواب الذين وصلوا إلى المغرب بلغ نحو 122 عضوًا.

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