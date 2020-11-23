خلال لقائه سفير إسبانيا…النمروش: يوجد عدم جدية من الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ، بمقر وزارة الدفاع بطرابلس السفير فرانشيسكو خافيير سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا.

وبسحب إيجاز صحفى للوزارة، تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع بالبلدين، و من جانبه فقد أوضح الوزير الأوضاع الحالية في ليبيا والتحديات التي تواجه وزارة الدفاع في آداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بسبب قلة الإمكانيات للبحرية الليبية لمواجهتها، وعدم جدية الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات.

.ومن جانبه أكد سفير أسبانيا بأن بلاده على استعداد تام لتقديم العون والدعم في مختلف المجالات وخاصة في ما يتعلق بعمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب لما للقوات الإسبانية من خبرة في هذا المجال.