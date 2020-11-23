دغيم: ” شمام” قام بدور” المندوب القطري ” في ملتقى تونس

قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في ملتقى الحوار الليبي ، أمس الأحد، أن قطر كانت حاضرة بقوة في اجتماعات الملتقى الذي انعقد خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الحالي بتونس.

وأكد دغيم، في تصريح إعلامي، أن هناك عدة شخصيات علاقتهم وثيقة بقطر ويعملون لتنفيذ أجندتها، ليس بعضهم من تيار الإسلام السياسي، موضحا أن محمود شمام، رئيس مؤسسة الوسط الإعلامية، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قناة ليبيا الأحرار التي تبث وتمول من قطر، وكان أحد المعادين لثورة الفاتح، كان الاستثناء الوحيد الموجود في فندق إقامة أعضاء الملتقى السياسي الليبي في تونس.

وأضاف أن مسؤولي فندق الإقامة بتونس أخرجوا كل من كان يقطن به قبل انطلاق الملتقى، باستثناء شمام الذي كان موجودًا باستمرار معهم، مبينا أنه كان يتواصل ولديه تركيز واضح مع أعضاء مجلس النواب، وكان يلتقي معهم ساعات طويلة في اليوم وبشكل مكثف، وكان ينصح فيهم من أجل لم الشمل ووحدة البلاد بأجندة ليبية خالصة .

واختتمت الأحد الماضي، اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس، من دون الخروج بنتائج محددة وواضحة، حيث أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات افتراضية؛ سيتم خلالها الحديث عن آليات اختيار المناصب في السلطة التنفيذية، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية من متطوعين لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات، لاسيما أن المسألة الدستورية سيادية.

وأكدت أن الحوار توصل إلى التوافق حول 3 نقاط مهمة، وهي خارطة الطريق، واختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وسيتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة آليات الاختيار، مضيفة أن هناك رغبة لدى الجميع في مواصلة الاجتماعات من أجل التوصل لحل، وهناك رغبة في تقديم التنازلات لإنجاح المسار السياسي، حيث أدركت كل الأطراف أن عقلية الفوز بكل شيء لم يعد لها وجود.

وأوضحت أن هناك التزامًا بإجراء الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل، وهو الموعد الذي حظي بتوافق كبير وترحيب عالمي، لافتة إلى عدم وجود ضغوط في هذا الشأن ولكن هناك إنصات من المشاركين لرغبات المواطنين عبر الحديث مع دوائرهم الانتخابية، مؤكدة أن الجميع يريدون توحيد المؤسسات والتقدم نحو المصالحة واستعادة الاستقرار، وأن 10 أعوام من الصراع لا يمكن حلها في 6 أيام.

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