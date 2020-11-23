“سرت” تبحث تصاريح مزاولة المهنة بشأن التعليم الخاص في البلدية

عقدت بلدية سرت، اجتماعا موسعا، برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت وبحضور رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومراقب تعليم سرت ومدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت ومدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة والسادة مدراء مدارس التعليم الحر المعتمدة بسرت.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، استعرض الاجتماع وضع التعليم الخاص وما يقدمة من خدمات اسهمت فى تذليل اشكالية تنامى الكثافة الطلابية بالمدينة، وابدى رئيس المجلس استعداد المجلس التام لتذليل كل الاشكاليات امام مدارس التعليم الحر، مؤكدا أنة يتطلع الى العمل بكل قوة من مدارس التعليم الحر وبما يؤدي الى جودة العملية التعليمية والعمل فى اطار الاسس التى تنظم التعليم الحر وتحقيق الفلسفة التى انشئ من اجلها التعليم الحر ومساهمتة فى التنمية البشرية واستثمار نشاط التعليم الاستثمار الواعد بالتميز فى تقديم الخدمات التعليمية.

وأوضحت البلدية، أن عدد مدارس التعليم الحر على مستوى مراقبة تعليم سرت التى منحت أذونات مزاولة للعام الدراسى المنصرم 2019 – 2020 هى 15 مؤسسة تعليمية يتركز معظمها فى مركز مدينة سرت وينتظر صدور اذونات المزاولة لها هذا العام 2020 – 2021 بحكم ان اذونات المزاولة تمنح سنويا لمدارس التعليم الحر .

وقد تقدمت هذا العام للمراقبة أربعة شركات تعليمية لغرض الموافقة على حصولها على اذونات مزوالة وتمت زيارتها من قبل اللجنة المختصة بتقييم مدارس التعليم الحر بالمراقبة واعدت التقارير الفنية عنها وينتظر استيفاء اجراءاتها من قبل الإدارة العامة للتعليم الحر بوزارة التعليم الحر واستصدار أذونات المزاولة لها طبقا للنسق المتبع بالخصوص.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على اعادة تقييم رياض الأطفال ومتابعتها أسوة بالمدارس التعليم الخاص وخاصة ما يتعلق بترخيص وإذن المزاولة للعمل ولا تعتبر ملغية وسوف تتخدد الإجراءات حيال ذلك من الجهات ذات العلاقة .