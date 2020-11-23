صرمان تسجل حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الاثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى البلدية .

وأوضجت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان استلم نتائج 64 مسحة انفية، مبينة أنه تم تسجيل عدد 6 حالات موجبة، إضافة إلى تماثل 18 حالة للشفاء من المرض .

فيما أعلنت اللجنة عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا .

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