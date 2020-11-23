اجتماع طنجة: توقعات “إيجابية” بتوحيد مجلس النواب قريبًا

صرّح عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، الذي يُشارك في هذا الاجتماع التشاوري، إن الهدف من هذا الاجتماع هو تنسيق المواقف والاتفاق على آلية من شأنها إنهاء الانقسام البرلماني.

وأوضح الشريف في حديثه لصحيفة “العرب اللندنية”، أن الاجتماع سيُهيئ الظروف المناسبة لعقد جلسة برلمانية عامة بحضور كافة الأعضاء.

وفي وقت سابق، توقّع عضو مجلس النواب في طرابلس، عبدالله اللافي، أن يتم تحديد خلال الاجتماع، موعد ومكان الجلسة البرلمانية العام المرتقبة.

ولفت اللافي، إلى أن تُعقد فس سرت أو غدامس، في صورة توصل اجتماع طنجة إلة تفاهمات.

وتلقّى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رسالة من نظيره المصري علي عبدالعال، تضمنت دعوة إلى النواب الليبيين لعقد اجتماع تشاوري في القاهرة، “للتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة”.

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