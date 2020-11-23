بيت المال يستقبل السفير الإسباني في طرابلس

استقبل عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف بيت المال، سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراتشي.

وأوضحت البلدية، أن الزيارة تأتي ضمن بروتوكول التعارف بين الجانبين ولما لبلدية طرابلس المركز من أهمية إستراتيجية كواجهة مهمة للعاصمة طرابلس بإعتبارها المركز الرئيسي لكل مؤسسات الدولة.

وتعرّف السفير خلال الزيارة، على بعض مناشط البلدية ودورها المناط لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وجدّد لاراتشي، رغبة بلاده في الاستمرار بدعم عمل الإدارة المحلية وفق البنوذ المتفق عليها بين ليبيا وبعض الدول الداعمة لإنجاح عمل الإدارة المحلية.

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