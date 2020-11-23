دومة : تشظي وانقسام مؤسسات الدولة سبب رئيسي لتفشي الفساد

أكد عضو مجلس النواب ، و عضو ملتقى الحوار في تونس مصباح دومة، أن حل الأزمة السياسية في ليبيا بحاجة لضغط شعبي كبير لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 24 ديسمبر 2021.

و أضاف دومة في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أستمرار الوضع الراهن كما هو يخدم مصالح الفاسدين ، داعيا لإيجاد آلية يمكن من خلالها إنتاج سلطة تنفيذية موحدة جديدة.

و أوضح دومة أن تشظي وانقسام مؤسسات الدولة سبب رئيسي لتفسي الفساد ، مشددا على أنه لا مجال لعرقلة الحل السياسي في ظل معاناة الجميع جراء الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي.

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