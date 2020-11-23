العباني: هناك شخصيات مشاركة في الحوار السياسي لا تريد استقرار الدولة

قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الليبي الجامع، محمد عبد السلام العباني إن الحديث عن هشاشة الوضع الأمني لا يمثل عنصرًا مؤثرًا أو معرقلًا للمسار السياسي لأن كل مسار يجري على حدة، مبينا أن اللجنة العسكرية 5 + 5 نجحت بشكل جيد.

واعتبر العباني، في تصريح صحفي، أن المسار السياسي متعثر بطبعه، لأن هناك شخصيات مشاركة فيه لا تريد استقرار الدولة الليبية، وتساوم من أجل تحقيق مصالحها، لافتا إلى أن هذه الفئة تبقى أقلية لأن 70% من المشاركين في الحوار السياسي متفقون على الحل. وأضاف العباني أن هناك أطرافًا مشاركة في الحوار السياسي على خلاف مع المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، لأن هناك مجموعات تدفع الأموال وأخرى تهدد، وهذا ما دفع بالمبعوثة الأممية إلى الحديث عن وضع هش، وليس المقصود به الاتفاق العسكري.

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