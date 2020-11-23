دغيم لـ218: سنطالب بإيقاف الملتقى بسبب ملف “الرشاوي والمناصب”

كشف عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أنهم سيطلبون في حوار اليوم الافتراضي، إيقاف أعمال الملتقى إلى حين انتهاء التحقيق حول مزاعم الرشاوي والمناصب والتهديد.

وأوضح دغيم في تصريح خاص لـ218، أنهم سيعملون حتى تتم إعادة الثقة للشعب الليبي في الملتقى ومخرجاته.

وفي منتصف شهر نوفمبر الجاري، أكد الباحث الليبي، محمد الجارح، لقناة “218”، إن عملية شراء الأصوات لتزكية بعض الشخصيات بدأت قبل انطلاق الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأضاف الجارح، إن بعض المشاركين قدموا معلومات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول وجود مساومات مالية داخل فنادق التي يقيم فيها أعضاء الحوار في تونس.

وكان الجارح فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن دفع رشاوي بمبالغ ضخمة لأعضاء مشاركين في ملتقى الحوار السياسي، وذكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن اثنين من المشاركين في الملتقى كشفا له عن تلقيهما عروضاً مالية بقيمة 200 ألف دولار من أحد أقارب علي الدبيبة ومساعده المرافق له، مقابل منح أصواتهما لعبد الحميد الدبيبة ليحصل على منصب رئيس الوزراء.

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