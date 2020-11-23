الشركسي : لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بدأت التحقيق في قضية المال السياسي

قال عضو ملتقى الحوار الليبي في تونس، أحمد الشركسي ‬،الاثنين، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بدأت التحقيق في قضية الرشاوى والمال السياسي بملتقى تونس، مشيرا إلى أنه قدم شهادته للبعثة حول عرض رشوة من أحد المرشحين .

و أوضح الشركسي أنه ملتزم لأقواله خاصة و أنه وقع على تعهد بذلك، مشددا على أن البعثة ملزمة باطلاع كل الليبيين بـ نتائج التحقيقات حتى تتميز المخرجات بالشفافية والنزاهة، .

و أشار الشركسي إلى وجود مخاوف مشروعة حول بقاء المجلس الرئاسي لمدة أطول من المحددة له ، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي استخدم بعض الثغرات فى الاتفاق السياسي السابق ليظل 5 سنوات.

و شدد الشركسي أن الخارطة الجديدة لن تسمح لمجلسي النواب والدولة تكرار نفس الأخطاء السابقة، مشيرا إلى أنها ستحرص على أن تكون الحكومة عبارة عن حكومة تصريف أعمال وتحرير المسألة السياسية عن العسكرية.

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