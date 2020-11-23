العبيدي: تحذير المبعوثة الأممية بشأن تطبيق مخرجات الحوار يحمل رسائل غير مطمئنة

اعتبرالمحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن تحذير المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز يحمل رسائل غير مطمئنة بأن تطبيق مخرجات الحوار السياسي يبقى أمرًا غير مضمون في ظل غياب الثقة المتبادلة، وعدم وجود آليات فعلية تلزم كل طرف بالقبول بالمسار السياسي بوصفه حلًا وحيدًا لا بديل عنه، والقبول بما يتم التوصل إليه ضمن هذا المسار .

وأوضح العبيدي أن الاتفاقات السياسية تتطلب أرضية ملائمة للحل، والتسوية السياسية قد تكون بلا معنى إذا كان الوضع الميداني متوترًا، ما يعني أن على المجتمعين لحسم كيفية إدارة المرحلة الانتقالية أن يضعوا في الاعتبار الوضع الأمني، وسلاح الميليشيات، ومصير المرتزقة الذين تم استقدامهم للقتال في ليبيا، وإذا تم استبعاد هذه المسائل من الصعب التوصل إلى حلول عملية تنهي الأزمة .

وأوضح العبيدي أن السياق الآن تغير، وكل القوى التي كانت تشحذ أسلحتها للمعركة المقبلة أبدت استعدادها للحوار، والمضي نحو الحل السلمي، لافتا إلى أن هذا يتطلب تصديقًا لتلك النوايا على الأرض، والبدء في الانسحاب وفقًا لما تم التوصل إليه في جنيف، وبناء الثقة، واستكمال الحوار السياسي على هذا الأساس .

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