بلدية سرت تعقد اجتماعا موسعا لبحث وضع التعليم الخاص

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، اجتماعا موسعا، بحضور رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ومراقب تعليم سرت ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت ومدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة ومدراء مدارس التعليم الحر المعتمدة بسرت.

واستعرض الاجتماع، وضع التعليم الخاص وما يقدمه من خدمات أسهمت فى تذليل إشكالية تنامى الكثافة الطلابية بالمدينة.

وأبدى رئيس المجلس، استعداد المجلس التام لتذليل كل الإشكاليات أمام مدارس التعليم الحر، وأكد أنه يتطلع إلى العمل بكل قوة من مدارس التعليم الحر، بما يؤدي إلى جودة العملية التعليمية.

وخلص الاجتماع، بالاتفاق على إعادة تقييم رياض الأطفال ومتابعتها أسوة بالمدارس التعليم الخاص وخاصة ما يتعلق بترخيص وإذن المزوالة للعمل ولا تعتبر ملغية وسوف تتخد الإجراءات حيال ذلك من الجهات ذات العلاقة.

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