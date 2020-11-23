الأشتر: اجتماعات طنجة تهدف لتوحيد المجلس ووضع رؤية تساعد في تجاوز الأزمة

قال عضو مجلس النواب طارق الأشتر، إن اجتماعات أعضاء المجلس في المغرب اليوم الاثنين ستكون تشاورية، ولا توجد أي أجندة مسبقة لها .

وأوضح الأشتر، في تصريح صحفي، أن هذا الاجتماع جاء بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بهدف التوصل إلى اتفاقات لتوحيد مجلس النواب، ووضع رؤية لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها.

وأضاف الأشتر أن توحيد البرلمان مهم ليصبح صوتا واحدا، ولا يتم تجاوزه في اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية في البلاد.. على حد قوله .

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