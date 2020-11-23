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هل أجرى فائز السراج محادثات سرية في القاهرة؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أجرى زيارة إلى القاهرة في رحلة ترانزيت، التقى خلالها بمسؤولين مصريين قبل أن يتوجه لاحقا إلى البحرين، حيث قدم العزاء في رئيس حكومتها الراحل.

وأشار باشاغا، وفقا لما أوردته الصحيفة، أنه اشترط على السلطات المصرية أن تكون زيارته التي قام بها هو أيضاً إلى القاهرة مؤخرا علنية.

وأضافت الصحيفة، أن فتحي باشاغا، يسعى “لتقديم نفسه مرشحاً لخلافة السراج في منصبه، حيث زعم أن كل مديريات الأمن والشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد تابعة له إدارياً ومالياً، وأنه يقوم بتسديد رواتب ربع مليون شرطي. وطالب أغا الجهات القضائية بالتحقيق في وقف ديوان المحاسبة لمشروعه بشأن تطوير منظومة إصدار الجوازات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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