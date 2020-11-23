مصادر تكشف: جلسة موحّدة لمجلس النواب اليوم في المغرب

كشف عضو بمجلس النواب، أن جلسة تشاورية تمهيدية لأعضاء في مجلس النواب الليبي، عقدت في المغرب يوم أمس الأحد، بحثت آلية توحيد المجلس بشقيه بالعاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وأوضح عضو مجلس النواب، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأناضول التركية، “مدينة طنجة المغربية شهدت اليوم جلسة تشاورية حضرها 75 نائبا من طرابلس وطبرق”.

وأضاف عضو البرلمان، “الجلسة تناولت آلية العمل على توحيد مجلس النواب”، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع البرلماني، انطلاق جلسة رسمية موحدة تهدف لتوحيد المجلس اليوم الإثنين، بعد وصول نواب البرلمان المنعقد في طبرق (30 نائبا)، الأحد، إلى المملكة المغربية.

ويعتزم أعضاء مجلس النواب، عقد جلسة موحدة بمدينة طنجة المغربية، ضمن محاولة توحيد الجسم التشريعي، بدعوة رسمية من البرلمان المغربي.

وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، للوكالة، “مشاورات التئام مجلس النواب الليبي وتوحيده ستنطلق، الإثنين، في طنجة”.

وأضاف المسؤول، لوكالة الأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن “هذه الجلسات ستجمع بين أعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق”، دون تفاصيل أخرى.

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