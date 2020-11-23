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بلدية سبها تعقد اجتماعا لمناقشة الاحتياجات الأساسية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت بلدية سبها، اجتماعا بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي سبها ومدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي سبها ومستشاري المجلس البلدي سبها ومنسق التواصل والتنسيق المنظمات المحلية والدولية ومخاتير المحلات ببلدية سبها.

وتطرق الاجتماع، إلى ضرورة تقديم الاحتياجات الأساسية والمهمة الخاصة بالمحلات لتنظيمها وفلترتها وتقديمها للمنظمات الدولية المتعاونة مع المجلس البلدي لبلدية سبها لتنفيذها على الأرض.

واتفق الحاضرون في الاجتماع، على تجهيز القوائم في أسرع وقت ممكن وتمريرها، لتخفيف المختنقات والصعوبات التي تواجهها المحلات داخل نطاق بلدية سبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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