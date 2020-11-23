«القبي»: على «رجال البركان» الاستعداد لـ«مليشيات حفتر» والدفاع عن «العرض» من «عدوان» جديد

زعم جلال القبي، الذي يقدمه نفسه بوصفه «إعلامي» في ما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، أن هناك ما وصفها بـ«معلومات» تصل لهم منذ عدة أيام عن تحشيدات لـ«حفتر» نحو المنطقة الغربية، بحسب وصفه.

وقال «القبي»، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إلى كافة «رجال البركان والأحرار» في كل مكان، الاستعداد إلى ما هو آت والدفاع عن الأرض والعرض من «عدوان» جديد مرتقب”، وفقا لادعائه.

وأضاف “المعلومات منذ أيام تصلنا عن تحشيدات لـ«مليشيات مجرم الحرب حفتر» نحو المنطقة الغربية سرت و الجفرة تحديدا بدعم من مرتزقة الفاغنر والجنجويد”، على حد زعمه.

وتابع “هذا التحرك يدحض كافة المزاعم حول ما سمي باتفاق 5+5 لأن من يوقع على قرار الانسحاب لا يرسل الأرتال المدججة بالسلاح ويواصل حفر خندق حول مدينة سرت منذ أشهر إلى الآن”، بحسب تعبيره

وواصل “الرسالة واضحة ويجب على جميع القوات الاستنفار والاستعداد للمواجهة. لسنا دعاة حرب، إما أن نعيش بعِزة أو نموت بشرف”، وفقا لحديثه.