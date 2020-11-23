دومة يطالب بضغط شعبي كبير من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات

قال النائب مصباح دومة عضو مجلس النواب، وعضو ملتقى الحوار في تونس، إن بقاء الوضع كما هو عليه هدف كل فاسد ومختلس ومعرقل.

وأعرب دومه عن تمنياته وجود ضغط شعبي كبير من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 24 ديسمبر 2021.

وتابع دومة، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، ” يصادف الاثنين جلسة لملتقى الحوار السياسي عبر دائرة الفيديو المغلقة من أجل التوافق على آلية لاختيار عضوية المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ، مؤكدا أنه لا مجال للعرقلة فالجميع في القاع جراء الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي.

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