اليعقوبي تهاجم الوفاق و السراج: الفساد الفاضح والاتفاقات أوصلت البلاد إلى الحرب

هاجمت السيدة اليعقوبي عضو مجلس النواب الموازي، حكومة الوفاق غير المعتمدة، قائلة إنها قد تكون العقبة الكؤود في سبيل الإصلاح بسبب الأعمال التى تقوم بها خارج إطار القانون ، و التهميش المقصود والإقصاء الممنهج ، والفساد الفاضح وتواصلات ومحادثات و عقد اتفاقيات أوصلت البلاد إلى حرب.

وأوضحت اليعقوبي في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التفكير في بقاء الوفاق يعتبر محض مزحة، مشيرة إلى أن الوزن السياسي والحضور الإجتماعي على المستوى الوطني هو العامل الحاسم والأهم للنجاح في هذه المرحلة.

وشددت اليعقوبي على أنه يجب التعامل بواقعية مجتمعية وأن يمضي المجتمع قدما في الإصلاح السياسي الذي أفسده السابقون و تطوير الأدوات المتوفرة لكي يتم انتخاب حكومة مباشرة واختيار الوزراء والمسؤولين لتجنب الوقوع مرة أخرى في فخ الحكومة الفاشلة وما تخلفه من متاعب لسياسة الدولة والشعب.

وأكدت اليعقوبي أن محاولات حكومة الوفاق في إعادة تدوير رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وتقديم مبادرات لبقاءه في السلطة تم فضحها، موضحة أن عرّاب هذه الفكرة قد أصبح أيقونة للفشل هو و من معه أفشلوا وأضرُّوا و أفسدوا على حكومة الوفاق أي عملية إصلاح، لافته إلى أنه إذا أراد السراج أن يصلح فعليه أولا بإبعاد هذه الزمره من حوله وحول الوطن مؤكدة أن الفرصة والوقت والقطار قد فاته.

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