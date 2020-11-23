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حويلي : جلسة الحوار الافتراضي ستناقش آلية اختيار السلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة والمشارك بالحوار الليبي في تونس عبدالقادر حويلي، إنه سيتم عقد جلسة “افتراضية” للملتقى اليوم الإثنين.

وأضاف حويلي، في تصريحات صحفية أن الملتقى الذي ستكون جلساته سرية سيناقش معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية ترغب في التصويت عليها إلا أن عدد من الأعضاء داخل الحوار رفض التصويت عليها عن بعد.

وأشار حويلى إلى أنه هناك احتمالية لعقد جلسة افتراضية أخرى في 25 نوفمبر الجاري، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات..

وأوضح حويلى أن هناك عددًا من الأعضاء يطلبون تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، لأنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، لافتا إلى أن هذا المقترح لم يطرح بعد على البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن هناك مناشدات من أعضاء آخرين لتعليق عضوية الذين تحوم حولهم الشبهات حتى تظهر نتيجة التحقيق.

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  • ما صرح به العميل لفرنسا وتركيا ابراهيم بيت المال في قناة الجزيرة يؤكد ان العمل الامني والعسكري في المنطقة الغربية يحدث بأجندات خارجية – تأكيدا مطلقا – وان هناك إقصاء تام وتقصير للقيادات الشعبية الوطنية قي الإشتراك في الامني والعسكري وخاصة في العاصمة طرابلس – وهذا طبعا بسبب العنصرية التي تحدث في المنطقة الوسطي وهي مصرانة واكدت التقارير من بعض الأتراك ان التدريبات التي تجري في منطقة مصرانة باشراف ضباط إيطاليين وفرنسيين – وحتى كلمة المدعو ابراهيم بيت المال بان حفتر يستعين بالجنجاويد – وهنا ” شبههم بجنود البشرة السمراء ”
    وهو نسي تماما ان ليبيا دولة صحراوية وأن معظم سكانها الأصليين من البشرة السمراء – سواء من فزان العريقة او وادي ودان او منطقة سبها – او الحواميد – او اولاد علي – او الزويات – او الحضيرات – او الطوارق – او التبو – او غدامس – او وادي الحمادة – او مرزق – او الصقيعات – او اولاد جارف – او الروايس – وغيرهم الكثيرين
    وكل هولاء ليبيين اصليين ابناء ليبيا الحقيقين وذوي بشرة سمراء ولهم شيوخ وليسوا كما يدعي – المدعو ابراهيم بيت المال – وحتى ابناء ليبيا يعرفون ان كنية او لقب بين المال ترجع لتونس وليس لليبيا – اي باختصار تونسي عاءدون –
    وكذلك توجد بعثة دولية من الامارات تريد التحقق من منطقة مصراتة والسجون الموجودة هناك :
    حيث أقرت بعض التقارير انه توكد جراءم حرب وقتل اسرى ومقابر جماعية في مصراتة – حيث بلغ العديد من الشيوخ من مدينة ترهونة والإصابعة ودرنة وأجدابيا وطرابلس – بتواجد عشرات المءات من المفقودين الليبيين في مصراتة ولا توجد عنهم اي اخبار لاهاليهم – وتوحد تقارير بوجود مقابر جماعية لليبيين في مدينة مصراتة بعض منهم رجعوا من بعض الدول الخارجية لمطار مصراتة وتم اقتيادهم السجون – فما هو سبب التهجم على الليبيين في مدينة مصراتة وسرقتهم وسلبهم ونهبهم ..؟؟!!
    السبب الوحيد هو ان مصراتة منطقة محتلة من إيطاليا او تركيا وأكد الجميع بوجود مستشفى عسكري إيطالي في مدينة مصراتة المحتلة من الأوروبين .
    وعلى ذلك يجب تحرير مدينة مصراتة او ارسال مبعوثين لتفتيش مدينة مصراتة وما يحدث فيها من تجاوزات وجراءم حرب .

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