حويلي : جلسة الحوار الافتراضي ستناقش آلية اختيار السلطة التنفيذية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة والمشارك بالحوار الليبي في تونس عبدالقادر حويلي، إنه سيتم عقد جلسة “افتراضية” للملتقى اليوم الإثنين.

وأضاف حويلي، في تصريحات صحفية أن الملتقى الذي ستكون جلساته سرية سيناقش معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية ترغب في التصويت عليها إلا أن عدد من الأعضاء داخل الحوار رفض التصويت عليها عن بعد.

وأشار حويلى إلى أنه هناك احتمالية لعقد جلسة افتراضية أخرى في 25 نوفمبر الجاري، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات..

وأوضح حويلى أن هناك عددًا من الأعضاء يطلبون تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، لأنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، لافتا إلى أن هذا المقترح لم يطرح بعد على البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن هناك مناشدات من أعضاء آخرين لتعليق عضوية الذين تحوم حولهم الشبهات حتى تظهر نتيجة التحقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24