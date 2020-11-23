بعد فشل زيارته للقاهرة.. باشاغا: اشترطت أن تكون زيارتي معلنة

قال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إنه قبل زيارته إلى مصر كان لدية شرط وهو أن تكون الزيارة علنية.

وأضاف باشاغا في فيديو إذاعي للمذيع طه حديد، أن المصريين تواصلوا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج وطلبوا منه أن يزور مصر.

من جانبه عّلق حديد خلال تغريدة له على حسابه بتوتير معربا عن استغرابه من أنه لم يتم تداول أي خبر من المؤسسات الحكومية المصرية عن زيارة باشاغا للقاهرة، مشيرا إلى ” أنه لم تخرج أي صورة له مع أي مسؤول”.

وكان باشاغا قد زار العاصمة المصرية القاهرة في 4 نوفمبر الجاري، وسط غموض يشوب هذه الزيارة التي لم تعلن عنها مصر نهائيا.

وقالت وزارة داخلية الوفاق إبان الزيارة، إن “باشاغا” يُقدّر الدعوة المصرية والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا.

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