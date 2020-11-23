أوحيدة : انقسامات الحكومات شتت المؤسسات التعليمية و أضرت بالتعليم

قال عضو تنسيقية المعلمين التابعة لنقابة المعلمين في ليبيا، علي أوحيدة إن حالة الانقسام قسمت الوزارات، معربا عن استيائه من تشتت وتعدد القرارات المتعلقة بالتعليم وتضاربها على مدى ستة أعوام من الانقسام الحكومي الذي لا يتحمل فيه القادة السياسيين مسؤولياتهم تجاه الأجيال المقبلة.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية، أن تضارب قرارات وقف الدراسة والعودة إلى مدارس بسبب جائحة كورونا بين وزارتي التعليم في حكومتي الوفاق غير المعتمدة والمؤقتة، من دون النظر إلى درجة تفشي الوباء واستعداد التلاميذ وقدرتهم على مراجعة ما فاتهم من المنهاج المقرر، علاوة على النزوح والاقتتال وغياب الأمن.

وأكد أوحيدة أنّ بعض المناطق مُنعت في العام الماضي من الحصول على الكتب لأشهر عدة، إلى أن أكدت قبائل المناطق تبعيتها لهذه الحكومة أو تلك، معربا عن أمله في أن يتمكن قادة البلاد بدعم المجتمع الدولي، من الوصول إلى تسويات توحد مؤسسات الدولة وسلطة البلاد لحلّ مشاكل المؤسسات التعليمية.

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