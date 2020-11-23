دغيم : سنطالب بإيقاف الحوار لحين إنتهاء التحقيق حول مزاعم الرشاوى والتهديد

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب زياد دغيم أنهم سيطلبون في حوار اليوم الإثنين الافتراضي إيقاف أعمال الملتقى، إلى حين انتهاء التحقيق حول مزاعم الرشاوي والمناصب والتهديد.

دغيم وفي تصريح خاص لموقع قناة “ليبيا 218” أوضح أنهم سيعملون حتى تتم إعادة الثقة للشعب الليبي في الملتقى ومخرجاته.

هذا واعلنت البعثة الأممية اليوم عن انطلاق جولة الحوار عن بُعد عبر تقنية الفيديو بين اعضاء الملتقى البالغ عددهم 75 عضوًا

وفي سياق متصل قال احمد الشركسي عضو حوار ⁧‫تونس‬⁩ بأن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بدأت واستلمت التحقيق في قضية الرشاوى .

وأكد الشركسي في مداخلة عبر قناة ليبيا الحدث يوم امس الاحد تقدمه بشهادته للبعثة حول عرض رشوة من أحد المرشحين رافضًا الكشف عن هوية المتهم وذلك لحين انتهاء التحقيق الذي طالب بنشره للرأي العام فور انتهائه . ⁧

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية