المشير حفتر يلتقي وفدًا من المنطقة العسكرية أوباري – غات ويطلع على أوضاع الشريط الحدودي

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة وفدًا من المنطقة العسكرية “اوباري- غات”.

المشير حفتر اطّلع خلال هذا اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للقوات المسحة على أوضاع الشريط الحدودي وما يقدمه جنود القوات المسلحة في تلك المنطقة، إضافةً لسير عمل دوريات القوات المسلحة التي تعمل على تأمين مدن الصحراء.

وتقدم أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء بشكرهم إلى القائد العام على جهود القيادة العامة وسعيها المستمر لبناء كل أركان القوات المسلحة في كل ربوع الوطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية