معيتيق يبحث مع إدارة شركة الكهرباء سبل إنهاء انقسام الشبكة وتشغيل محطة السرير

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي والمدير التنفيذي للشركة إبراهيم الفلاح.

الاجتماع تركّز -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- على تجهيزات الشركة للبدء في صيانة الخط الرابط بين الجناح الشرقي والغربي للشبكة الوطنية الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية، الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال بشكل عام.

وبدوره، استعرض العبدلي والفلاح خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الشركة لصيانة وتشغيل محطة السرير بطاقة إنتاجية ” 750″ ميجاوات، الذي سيؤدي إلى استقرار الشبكة الوطنية والتقليل من ساعات طرح الأحمال.

وأشار المكتب الإعلامي الى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها معيتيق لتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة في المنطقتين الشرقية والغربية، ومنها الشركة العامة للكهرباء من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية