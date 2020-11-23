الوطني للامتحانات يقرر إعفاء التلاميذ المصابة بكورونا من امتحانات الدور الأول

أعلن المركز الوطني للامتحانات ليبيا، اليوم الإثنين، أنه قرر إعفاء التلاميذ المصابة بفيروس كورونا من امتحانات الدور الأول، مشيرا إلى أنه سيتم استهدافهم في الدور الثاني ضمن آليات تنظيم عملية الامتحانات في ظل انتشار الجائحة في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحالات المشتبه في إصابتها تم تقسيمهم إلى شقين الأول حالة اشتباه لتلميذ لديه حرارة أعلى من 37.5 مئوية ولديه أعراض فقد حاسة الشم أو التذوق أو السعال أو الإسهال وفشل عام في الجسم، وفي هذه الحالة يعزل التلميذ في حجرة خاصة بها تهوية جيدة والمراقبة عن بعد بمسافة لا تقل عن 3 أمتار ويفضل من خارج قاعة الامتحان.

وأشار المركز إلى أن الشق الثاني في حالات الاشتباه و يكون فيه التلميذ مخالط لأحد أفراد العائلة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، أو يكون مخالطا خارج المنزل، وفي هذه الحالة يعزل التلميذ في حجرة خاصة بها تهوية جيدة المراقبة عليه تكون عن بعد لا يقل عن 3 أمتار ويفضل من خارج قاعة الامتحان.

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